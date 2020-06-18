Мэрия Новосибирска поддержала идею создания в городе бюро по проектированию самолетов

НОВОСИБИРСК, 18 июня. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска поддержала идею директора Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина Владимира Барсука по созданию в городе первого за Уралом конструкторского бюро по разработке летательных аппаратов. Организация может быть размещена на площадке новосибирского НИИ авиации, где активно ведутся разработки в этой области, сообщил журналистам в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Новосибирск - один из крупных научных центров Сибири, где традиционно сложилась сильная школа авиаконструкторов. В городе располагаются Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова (входит в ПАО "Сухой"), занимающийся серийным производством Су-34, один из ведущих в РФ испытательных центров - СибНИА, а также ООО "Авиареставрация" - единственная в России компания, восстановившая 20 советских самолетов времен ВОВ.

"Инициатива создания подобного конструкторского бюро хорошая. Безусловно, мэрия будет поддерживать ее. Но решение зависит от федерального центра - нужно получить разрешение, обеспечение заказами и бюджетное финансирование. Я думаю, что, выходя с такой инициативой, Владимир Андреевич [Барсук] думал о площадке своего института СибНИА, где активно ведутся разработки по развитию отечественных самолетов, в частности, Ан-2", - сообщил мэр.

В начале июня глава Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук предложил создать в Новосибирске первое за Уралом конструкторского бюро по проектированию самолетов. Благодаря открытию серийного производства самолетов в городе появятся 1,5-2 тыс. новых рабочих мест, считает ученый. По мнению Барсука, конструкторское бюро в Новосибирске необходимо создать в ближайшие 3-5 лет.

Владимир Барсук - российский летчик-испытатель, кандидат технических наук, директор Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина - крупнейшей научно-исследовательской и испытательной базы авиационной и космической отраслей России на Востоке страны.