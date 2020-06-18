Росприроднадзор повторно выявил нарушения на асфальтобетонном заводе в Омске

ТАСС, 18 июня. Росприроднадзор в ходе внеплановой проверки выявил нарушения правил эксплуатации установок очистки газа на асфальтобетонном заводе в Омске, деятельность которого была приостановлена в прошлом году из-за нарушений природоохранного законодательства. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила в четверг глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента РФ, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"В мае-июне инспекторы Росприроднадзора провели внеплановую проверку на асфальтобетонном заводе в Омске. Деятельность предприятия была приостановлена в конце прошлого года из-за многочисленных нарушений в области охраны атмосферного воздуха и жалоб жителей. С началом дорожно-ремонтного сезона завод вернулся к работе, но опять с серьезными отступлениями от природоохранного законодательства. Правила эксплуатации установок очистки газа соблюдаются выборочно. Пробы воздуха, взятые нашими сотрудниками, вновь показали превышение ПДК (предельно допустимой концентрации - прим. ТАСС) вредных веществ", - написала Радионова.

По ее словам, по итогам проверки Росприроднадзор вынес предприятию предписание об устранении всех выявленных нарушений. "Если компания не справится с задачей, будем обращаться в суд и добиваться приостановки деятельности - и так будет до тех пор, пока предприятие не научится работать в соответствии с действующим законодательством", - подчеркнула глава Росприроднадзора.