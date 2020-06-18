Рекордное количество военной техники выйдет на юбилейный парад Победы в Новосибирске

ТАСС, 18 июня. Парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Новосибирске с участием рекордного количества военной техники, общее ее количество составит 76 единиц. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа.

"По главной площади города во время торжественных мероприятий пройдет механизированная колонна, состоящая из боевых машин сопровождения ракетного комплекса "Ярс", комплексов С-400 "Триумф", "Искандер", "Панцирь-1С", реактивных систем залпового огня "Град", танков Т-72Б3М, бронированных автомобилей специального назначения "Тигр", бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин "Урал-4320" с 152-миллиметровыми гаубицами "Мста-Б", самоходных артиллерийских установок "Нона-СВК", комплексов беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", "Элерон" и другой техники. Возглавит колонну легендарный танк Т-34", - говорится в сообщении.

В воздушной части парада Победы будут задействованы транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.

Ранее сообщалось, что из-за связанных с пандемией ограничений новосибирский парад пройдет без зрителей.

Помимо Новосибирска войска Центрального военного округа также проведут 24 июня парады Победы в Екатеринбурге и Самаре.