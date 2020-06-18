Более 400 млн рублей выделят на ремонт дворов в Новосибирске в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 18 июня. /ТАСС/. Ремонт и благоустройство 220 дворов в Новосибирске, запланированные на 2020 год, потребуют 420 млн рублей из областного и городского бюджетов, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Новосибирска.

"В рамках муниципальной программы "Жилищное и коммунальное хозяйство города Новосибирска" в этом году планируется благоустроить 220 дворов. Перечень объектов, подлежащих ремонту, сформирован по наказам избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области и совета депутатов города Новосибирска. На ремонт этих территорий выделено 420 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 210 млн будет направлено из городского бюджета, столько же - из областного. Еще 37 дворов отремонтируют за счет федеральных средств по программе "Формирование комфортной городской среды". Благоустройство включает в себя ремонт и расширение проездов, обустройство парковочных карманов, тротуаров и пешеходных дорожек.

В настоящее время полностью отремонтированы 77 дворов, еще 80 ремонтируют. В целом объем ремонтных работ выполнен более чем наполовину. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что добиться этого удалось благодаря хорошей погоде, которая позволила приступить к работам раньше обычного.

"Внимательно следим за качеством, на некоторых объектах были претензии к подрядчикам, все недочеты устранены. Объекты мы принимаем только после того, как их одобрят жители - председатели советов домов или ТОСов", - цитирует пресс-служба мэра Новосибирска.