Жительницу Омска, ставившую сына на колени на гречку, лишили родительских прав

ОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Омский суд лишил родительских прав Алину Юмашеву, которая вместе со своим сожителем Сергеем Казаковым ставила своего сына в наказание за малейшие провинности на колени на гречку. Об этом сообщила в четверг ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.

"По иску органов опеки Юмашева лишена родительских прав. Мальчик сейчас проживает с бабушкой, которая оформила опекунство", - сказала Болдинова.

18 июня Омский областной суд оставил в силе приговор Юмашевой и Казакову, которые в конце февраля были приговорены к 1,5 и 4,5 года лишения свободы соответственно в колонии общего режима. Они были признаны виновными в истязании несовершеннолетнего и умышленном причинении ребенку вреда здоровью средней степени тяжести. Мать также была осуждена за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Об истязании ребенка стало известно в мае 2019 года, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей под кожу, медики провели операцию. Суд установил, что Юмашева и Казаков таким образом наказывали мальчика за малейшие провинности. Иногда ребенок проводил на гречке по несколько часов.

После того, как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде. На первом судебном заседании они частично признали свою вину.