Руководителей медцентров в Кузбассе подозревают в хищении из фонда ОМС 250 млн рублей

КЕМЕРОВО, 18 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Кузбассе задержали двоих руководителей сети частных медицинских центров в Кемерове и Новокузнецке, которые подозреваются в хищении более 250 млн рублей из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) путем возмещения затрат на фактически не оказанные услуги. Подозреваемые помещены под домашний арест, сообщили журналистам в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской области.

По версии следствия, в период с 2016 по 2018 год подозреваемые создали сеть частных медицинских центров, административный и врачебный персонал которых также был задействован в противоправной схеме.

"Более 70% медицинских услуг, за которые данным организациям в период с 2019 года по апрель 2020-го территориальный фонд страхования возместил затраты, фактически гражданам не оказывались. Для хищения денег злоумышленники использовали подложные документы. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила более 250 млн рублей", - приводятся в сообщении слова начальника отдела Игоря Ситдикова.

Преступная деятельность директора и управляющего сети медцентров была выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ в Кузбассе, по их материалам следователи ГУ МВД по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Оперативники и следователи совместно провели обыски в медицинских организациях и по месту жительства подозреваемых, изъяты документы и другие улики. В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение.