Омская область продлила до 27 июня ограничения для культурных и спортивных учреждений

ОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Власти Омской области приняли решение продлить до 27 июня ограничения по работе учреждений культуры и спорта. Об этом заявил в четверг губернатор региона Александр Бурков в эфире омского 12-го канала.

"Уже решение принято по рекомендации Роспотребнадзора все-таки продлить до 27 июня включительно эти ограничительные меры по работе учреждений культуры, кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных секций. В конце следующей недели будем смотреть на динамику заболевших. Если будет снижение, тогда в начале июля будет шаг по открытию вот этих учреждений", - сказал Бурков.

Он добавил, что ожидает снижения количества случаев заражений коронавирусом в сутки уже в ближайшую неделю. "Важно, чтобы мы соблюдали масочный режим", - подчеркнул он.

На первом этапе смягчения ограничительных мер в Омской области были открыты торговые объекты с площадью до 400 кв. метров и торговые центры, библиотеки, автошколы, садовые маршруты, населению разрешили гулять и заниматься спортом на улице. Переход на второй этап позволил с 5 июня начать работу торговым объектам с площадью до 800 кв. метров, с 9 июня в регионе смогли начать заниматься спортом члены сборной Омской области и России. С 12 июня рестораны и кафе открыли летние веранды и террасы, небольшие отели, гостиницы и базы отдыха с фондом до 20 номеров начали принимать местных жителей, которые получили возможность отправиться в туристические туры по Омской области. 22 июня начнут работу детские сады.

В Омской области зарегистрировано 2 625 случаев заражения коронавирусом. 1 260 человек выздоровели, 24 умерли. Всего же с начала пандемии инфекцией в мире заразились более 8,3 млн человек, около 445 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.