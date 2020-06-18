Губернатор Омской области опроверг информацию о планах по сокращению сети медлабораторий

ОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков опроверг информацию о планах регионального Минздрава по централизации и значительному сокращению сети медицинских лабораторий при поликлиниках и больницах. Об этом глава региона заявил в эфире омского 12-го канала.

Ранее омский Минздрав рассказал о планах по оптимизации сети лабораторий из-за плохого состояния их материально-технической базы. Местные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения региона Ирину Солдатову сообщили, что в Омской области останутся только две лаборатории, в самом Омске и городе Тара. В результате оптимизации без работы могут остаться более 1,5 тыс. медицинских работников. Прокуратура по данной информации организовала проверку.

"Нет такого проекта оптимизации лабораторий. Его никто не обсуждал, ни в министерстве здравоохранения, ни в правительстве, такого варианта нет. И никакого сокращения не может быть по определению, потому что для нас сегодня каждый врач, каждый фельдшер, каждая медсестра на вес золота, и в городе Омске, и в муниципальных районах", - сказал Бурков.

В самом Минздраве журналистам ранее подтвердили планы по переформатированию лабораторной службы. К оптимизации сети лабораторий планировалось привлечь частную компанию. По мнению чиновников, необходимость таких действий продиктована в первую очередь состоянием материально-технической базы, отсутствием возможности проводить исследования в установленные сроки и с должным качеством. Сотрудникам закрытых лабораторий планировалось предложить переобучение с дальнейшим трудоустройством.

Открытое письмо к омскому министру

Главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава России Татьяна Вавилова, главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов и президент Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы "Федерация лабораторной медицины" Михаил Годков обратились с открытым письмом по сложившейся ситуации к Солдатовой и президенту Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леониду Рошалю. На основании информации, полученной от внештатных специалистов омского Минздрава, эксперты заявили, что проект централизации разрушит в Омской области государственную систему лабораторной службы и заменит ее коммерческой структурой на всех уровнях оказания медицинской помощи.

"Представленный проект несет в себе высокие риски снижения доступности, своевременности и качества оказания медпомощи, а также, возможно, представляет угрозу биологической безопасности в условиях современной эпидемиологической обстановки, - считают авторы письма. - Под угрозу ставится обеспечение диагностического процесса <…>, особенно в ЦРБ (центральных районных больницах - прим. ТАСС), учитывая длительность доставки из большинства сельских районов (задержка до шести часов), что неизбежно повлечет преаналитические ошибки".

Эксперты подчеркнули, что Омская область относится к тем регионам РФ, в которых наиболее эффективно решен вопрос с подготовкой кадров высшего и среднего звена. "Лаборатории Омской области укомплектованы квалифицированными кадрами. <…> Переподготовка кадров при их явном дефиците в других регионах повлечет неоправданные финансовые и моральные затраты. Восстановить в последующем кадры будет чрезвычайно сложно", - считают медики.

Авторы письма отметили, что централизация лабораторных исследований должна проводиться на базе государственных лечебно-профилактических учреждений. "Участие частной структуры в централизации лабораторных исследований может являться лишь частью общего проекта с сохранением в составе государственного сектора лабораторий стационаров, центральных районных больниц, клинического диагностического центра, специализированных медицинских организаций", - подытожили эксперты.