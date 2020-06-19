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Пандемия коронавируса нового типа

Более 900 пациентов вылечили от коронавируса в полевом госпитале в Красноярском крае

В инфекционных отделениях полевого госпиталя 40 пациентов находятся на стационарном лечении и продолжают получать медицинскую помощь, еще более 200 - находятся на обсервации

ТАСС, 19 июня. Более 900 пациентов из числа работников золотодобывающего предприятия вылечили военные врачи Центрального военного округа и специалисты Федерального медико-биологического агентства в полевом многопрофильном мобильном госпитале Минобороны, развернутом в поселке Еруда Красноярского края для локализации вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пятницу в военном ведомстве.

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"Всего на лечении в военном госпитале и обсервационном лагере с 18 мая находились 1231 сотрудник предприятия. По мере выздоровления из госпиталя пациенты переводились в лагерь, где под присмотром специалистов проходят курс реабилитации. За весь период более 900 человек выписаны из медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина сводный отряд Минобороны с 18 мая приступил к оказанию помощи в локализации вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

В настоящее время около 40 пациентов находятся на стационарном лечении и продолжают получать необходимую медицинскую помощь в инфекционных отделениях полевого госпиталя, еще более 200 - находятся на обсервации.

От ВС РФ к выполнению задач в Северо-Енисейском районе привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медспециалистов и свыше 50 единиц специальной военной техники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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