В Иркутской области столкнулись трамвай и грузовик

ТАСС, 19 июня. Полиция Иркутской области устанавливает обстоятельства ДТП в Ангарске, где утром на перекрестке столкнулись трамвай и грузовой автомобиль. Пострадали водитель и контролер общественного транспорта, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

"Около 7 утра (3:00 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение об автоаварии в Ангарском городском округе. По предварительной информации, на пересечении старого Московского тракта и улицы Карла Маркса произошло столкновение грузового автомобиля Volvo с трамваем. Медицинская помощь понадобилась водителю трамвая и контролеру", - говорится в сообщении.

В результате случившегося большегруз перевернулся, а трамвайный вагон после столкновения сильно помялся. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.