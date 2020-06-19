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Пандемия коронавируса нового типа

Запрет на работу турбаз в Республике Алтай продлили до 2 июля

Ранее их планировали открыть 22 июня

ТАСС, 19 июня. Туристические базы в Республике Алтай начнут работать 2 июля вместо 22 июня, как это планировалось ранее. Такие изменения в распоряжение правительства региона в пятницу внес глава региона Олег Хорохордин в связи со сложной эпидемической ситуацией, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

"Глава региона Олег Хорохордин внес изменения в распоряжение правительства Республики Алтай о введении режима повышенной готовности. Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно. Ранее ограничения по работе коллективных средств размещения были продлены до 22 июня. С 11 июня разрешена работа туркомплексов с медицинской лицензией и объектов общественного питания на открытом воздухе", - сообщили в пресс-службе.

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По словам самого главы региона, за последнюю неделю в республике рост новых случаев превысил 60%, с прошлой пятницы зарегистрировано 155 новых случаев, из которых 110 - у жителей Кош-Агачского района. По данным пресс-службы правительства, несмотря на то, что с 10 июня запрещен въезд и выезд с территории района, ситуация там не улучшается. Глава региона напомнил о важности отказа от проведения крупных семейных мероприятий в селах района и поручил Минрегионразвития республики проработать с авиаперевозчиком вопрос приостановки регулярных авиарейсов в село Кош-Агач из Горно-Алтайска до улучшения эпидемической обстановки в районе.

"В Республике Алтай ежедневно проводится мониторинг эпидситуации, оцениваются показатели, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничений. Эпидситуация остается очень сложной. Мы не можем приступить к следующему этапу открытия турбаз и других средств коллективного размещения, равно как и к полноценному возобновлению работы общепита", - подчеркнул Хорохордин.

Ранее оперативный штаб региона сообщал, что на пятницу выявлено 396 случаев коронавирусной инфекции. По информации Минздрава региона, развернуто 253 койки для пациентов с коронавирусом, в ближайшее время добавится еще 50. При этом, учитывая положительный опыт других регионов, в соответствии с приказом Минздрава, лечение пациентов при бессимптомном течении заболевания теперь будет проводиться на дому при наличии условий.

Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек, основные сферы экономики - сельское хозяйство и туризм, ежегодно республику посещают порядка 2 млн туристов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,3 млн человек, около 445 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАлтайХорохордин, Олег ЛеонидовичПандемия коронавируса нового типа
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