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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

ПДК нефтепродуктов в водоемах Норильска превышена в 8-10 раз

По данным источника в оперативном штабе, с момента ЧП она снизилась в тысячи раз

ТАСС, 19 июня. Концентрация нефтепродуктов, попавших в реки после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, снизилась в тысячи раз, сейчас ПДК превышена в 8-10 раз. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в оперативном штабе.

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Концентрация нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ в отдельных местах превышала предельно допустимую в 52 тыс. раз. "На данный момент по результатам проб воды ПДК перед первым рубежом боновых заграждений, установленных на реке Амбарной, превышена в 8-10 раз, за боновыми заграждениями - в 7 раз", - сказал собеседник агентства.

Всего специалисты взяли 402 пробы воды, 16 проб донных отложений и 41 пробу грунта. На реке Амбарной сейчас установлено 57 линий боновых заграждений протяженностью более 4,6 км.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются 630 специалистов Морской спасательной службы, МЧС, компаний "Норникель", "Газпром нефть" и "Транснефть-Сибирь". Привлечено 278 единиц техники.

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РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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