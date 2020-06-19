Туристические объекты Кузбасса готовы принять летом порядка 150 тыс. жителей региона

Ранее ТАСС сообщал, что Кузбасс стал одним из первых регионов РФ, где с 1 июня были сняты ограничения на работу спортивно-туристических комплексов, также с 15 июня на территории региона возобновили работу санатории. Отдохнуть на туристических объектах Кузбасса пока могут только жители региона. Из почти 400 гостиниц в области возобновили работу уже более 250, остальные готовятся к открытию.

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Горнолыжные курорты Кузбасса, в том числе и один из самых популярных в Сибири - Шерегеш в Таштагольском районе, создали возможности для летнего отдыха жителей региона и уже заполнены отдыхающими почти на 100%. За сезон летних отпусков они готовы принять порядка 150 тыс. человек, сообщил ТАСС министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

"Многие [горнолыжные курорты ранее] летом не работали, но этим летом открылись и уже в разрешенной мощности заполнены отдыхающими на 90-100%. Люди планируют отпуска, выехать за границу возможности нет, выезд за пределы Кузбасса связан с рядом ограничений. Мы понимаем, что необходимо дать возможность людям провести отпуск или свободное время в Кузбассе. До конца лета туристские объекты Кузбасса готовы принять до 150 тыс. жителей региона", - сказал Пятовский.

По данным Министерства туризма и молодежной политики региона, на данных момент возобновили работу спортивно-туристический комплекс Шерегеш на юге Кузбасса, горнолыжный курорт "Горная Саланга" на севере - на границе с Красноярским краем, эко-комплекс "Танай" в Промышленновском районе рядом с Новосибирской областью, а также небольшие горнолыжные комплексы в Гурьевском и Крапивинском районах, которые также уже открыты для отдыхающих. За время работы после снятия ограничений объекты туриндустрии Кузбасса приняли уже свыше 5 тыс. человек.

Министр отметил, что сложившаяся в связи с пандемией коронавируса ситуация может дать дополнительный толчок для развития внутреннего, в том числе летнего, туризма в Кузбассе. Если сервис и туристические программы будут реализованы на высоком уровне, это позволит привлечь больше туристов, в том числе и из соседних регионов после снятия ограничений. "Показатели (по числу отдыхающих - прим. ТАСС) к лету прошлого года мы должны перерасти. Мы ведем работу с бизнесом, хочется, чтобы качество услуг было стоящим, чтобы люди понимали, что в Кузбассе отдыхать здорово и выбирали для отдыха Кузбасс и в будущем", - добавил он.

Туристические объекты предлагают разные форматы летнего досуга и отдыха - на горнолыжных курортах работают подъемники, организованы сплавы по рекам, прогулки на лошадях, поездки на квадроциклах, проложены велосипедные маршруты, работают прокаты спортивного инвентаря. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований временно запрещена работа бань и саун, spa-комплексов и бассейнов, а также детские игровых комнат. Питание организовано в номерах или на открытых верандах.