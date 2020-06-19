Число случаев заражения коронавирусом в Туве превысило 3 тыс.

ТАСС, 19 июня. Количество заразившихся коронавирусом в Туве выросло за последние сутки на 140 человек и превысило 3 тыс., сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Тувы.

"За весь период выявлено 3 138 случаев инфицирования. <...> Выявлено за сутки 140 случаев <...> новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели более 1,4 тыс. человек. По данным регионального минздрава, за май с основным диагнозом COVID-19 умерли три человека. От других заболеваний при подтвержденном коронавирусе в мае умерли 17 человек.