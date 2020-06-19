Число случаев заражения коронавирусом в Туве превысило 3 тыс.

ТАСС, 19 июня. Количество заразившихся коронавирусом в Туве выросло за последние сутки на 140 человек и превысило 3 тыс., сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Тувы.
"За весь период выявлено 3 138 случаев инфицирования. <...> Выявлено за сутки 140 случаев <...> новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели более 1,4 тыс. человек. По данным регионального минздрава, за май с основным диагнозом COVID-19 умерли три человека. От других заболеваний при подтвержденном коронавирусе в мае умерли 17 человек.
В пятницу глава Тувы Шолбан Кара-оол на сессии республиканского парламента отметил, что в Туве летальность по коронавирусной инфекции одна из самых низких в стране. По его словам, в России действуют единые правила определения причин смерти от COVID-19, обязательные для всех регионов. Для этого необходимо проведение двух экспертиз, на которые отводится минимум 20 дней.
"Семнадцать случаев смерти от основных тяжелых, хронических заболеваний, осложненных коронавирусной инфекцией. Это те случаи, когда под удар инфекции попали люди в возрасте, имеющие низкий иммунитет на фоне своих хронических болезней. <...> В упомянутых 17 случаях есть человек, который скончался от травм в результате ДТП. У него был выявлен коронавирус, но всем очевидно, что умер он не от него", - сказал Кара-оол.