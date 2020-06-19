В Кузбассе на улице умерла 15-летняя девочка

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Следователи в Кузбассе проводят проверку по факту гибели девочки в городе Мариинске, которая скончалась на улице утром в пятницу, предположительно, после вдыхания газа из баллона, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. С начала месяца это уже второй случай гибели ребенка при подобных обстоятельствах.

"19 июня текущего года в 04:25 минут (00:25 мск) поступило сообщение о смерти 15-летней девочки на одной из улиц города Мариинска. По предварительным данным, потерпевшая вдыхала газ из баллона. Что подростку стало плохо, увидел местный житель, проезжавший на автомобиле, он вызвал сотрудников полиции. Позже медицинские работники констатировали смерть подростка", - говорится в сообщении.

Следствием предварительно установлено, что девочка воспитывалась матерью, на профилактическом учете ранее не состояла. Причины и обстоятельства гибели устанавливаются.

Ранее ТАСС сообщал, что 9 июня на территории школы в Кемерове было обнаружено тело 17-летнего подростка, который, по предварительным данным, также вдыхал газ из баллона. По этому факту следственными органами ведется проверка. Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын взял на контроль установление обстоятельств гибели обоих детей и считает, что для предупреждения подобных случаев необходимо усилить профилактическую работу с родителями и законными представителями детей.

"Подобные вещи вызывают определенные галлюциногенные эффекты, к сожалению, в интернете информации [об этом] достаточно, и они (дети - прим. ТАСС) черпают такие вещи. Летом все дети сидят по домам, летний отдых еще не начался, это осложняет, конечно же, ситуацию. Занятость подростков в летний период, особенно в условиях пандемии, имеет большое значение. Необходимо больше работать с родительским сообществом работать, информировать о том, что подобные проявления возможны, чтобы те не ослабляли контроль за своими детьми", - сказал Кислицын ТАСС.