Глава МЧС прилетел в Норильск, где ликвидируют последствия ЧП

"С рабочим визитом в Норильск прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Совместно с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и губернатором Красноярского края Александром Уссом он осмотрел полигон хранения загрязненного грунта. Далее рабочая группа совершит облет акватории рек Далдыкан и Амбарной и посетит полевой лагерь спасателей", - сказали в пресс-службе.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прибыл в Норильск, где осмотрел условия хранения собранных нефтепродуктов и продолжит работу по контролю за ликвидацией ЧС на ТЭЦ. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

В аэропорту Зиничев передал пожарным Норильска две пожарные машины высокой проходимости на базе "БелАЗ" и "КамАЗ", доставленные на место авиацией ведомства.

За последние сутки на месте разлива собрано топливно-водяной смеси 310 кубометров, всего 32 307 кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 3 727 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего 103 314 тонн. Сорбентом обработано 64 км береговой линии и 65 тыс. кв. метров загрязненной территории.

"Собранные материалы складируются в двух ангарах общей площадью 35 тыс. кв. метров. В готовности еще один", - отметили в МЧС.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов разлилось на 180 тыс. кв. м грунта, а также попало в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде.