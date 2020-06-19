Тува привлечет более 200 млрд рублей внебюджетных инвестиций в экономику

ТАСС, 19 июня. Внебюджетные инвестиции в экономику Тувы в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития до 2024 года превысят 200 млрд рублей. Об этом сказал в пятницу глава региона Шолбан Кара-оол, выступая перед депутатами Верховного Хурала (парламента) республики.

Индивидуальная программа развития Тувы утверждена правительством РФ. Из федерального бюджета на ее реализацию планируется выделение 5 млрд рублей, предусматривается возможность продления периода реализации программы на 2025-2027 годы.

"Ожидаемый объем внебюджетных инвестиций в реализацию программных мероприятий превысит 200 млрд рублей. Планируется создать более 15 тыс. новых рабочих мест, довести грузооборот до 27 млн тонн в год, пассажиропоток через наши воздушные ворота (аэропорт Кызыл - прим.ТАСС) - до 220 тыс. человек", - сказал Кара-оол.

Программа включает на первичном этапе 34 мероприятия по созданию магистральной инфраструктуры и устранению инфраструктурных ограничений, развитию сельского хозяйства, туризма, производства собственных строительных материалов. Уже на первом этапе ее реализации планируется создание производства железобетонных изделий и кирпича из своего сырья, комбината лесопереработки с замкнутым циклом, перерабатывающих предприятий в сельском хозяйстве, курортного комплекса "Чедер" и туркомплекса на базе мараловодческого хозяйства.

Кара-оол подчеркнул, что, поставив задачу ускоренного, форсированного развития республики, надо четко осознавать, что промышленное освоение территории является неизбежным и целесообразным.

"На этом фоне важной стратегической задачей является для нас сохранение уникальной природы Тувы и не менее уникальной жизненной ее силы. Мы не хотим повторения истории советских комбинатов "Тувакобальт" и "Туваасбест". Именно поэтому с каждой инвестиционной компанией ведем кропотливую работу. У нас проходят достаточно жесткие переговоры, когда мы настойчиво добиваемся защиты интересов республики и говорим: если хотите осваивать недра на территории республики, вы должны вложиться в развитие Тувы", - сказал глава республики.