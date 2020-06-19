Greenpeace оценивает ущерб водным объектам после ЧП в Норильске в 100 млрд рублей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Экономический ущерб водным объектам в связи с аварией на ТЭЦ-3 в Норильске составляет порядка 100 млрд рублей. Такая большая сумма обусловлена бездействием в первые дни происшествия, сообщил проектный директор Greenpeace в России Владимир Чупров.

"Есть специальные таксы: при попадании одной тонны в водный объект - около полумиллиона считается, такая таксовая цена. Дальше начинаются коэффициенты - региональный, календарный, инфляционный. В сумме это все дает примерно 4,5. <...> Соответственно мы выходим на около 30 млрд рублей. Но есть еще <...> коэффициент бездействия, <...> если в течение скольких-то часов <...> не предпринимались действия, соответственно, коэффициент там 1,5, 2 и выше. Очевидно, что <...> около двух дней там боны не ставили <...>. Поэтому цифру еще смело можно умножать на 2-3. <...> С учетом коэффициента бездействия мы выходим уже под 100 млрд рублей только по водным объектам", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве.

По словам Чупрова, экономический ущерб для почвы горазда меньше, так как в этом случае таксы меньше.