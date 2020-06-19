В Красноярске подростка подозревают в причастности к гибели шестилетнего ребенка

КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. Следователи подозревают, что 12-летний подросток причастен к гибели шестилетнего мальчика, чье тело было обнаружено в протоке реки Енисей в Красноярске. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Красноярскому краю.

Как сообщалось ранее, шестилетний ребенок пропал 1 июня, уйдя с детской площадки. Его тело было обнаружено в протоке Енисея на острове Татышев.

"По предварительной версии следствия, 1 июня около 19 часов (15:00 мск) подросток и 6-летний мальчик пошли на остров Татышев, расположенный примерно в 4 километрах от их дома. По пути следования между ними произошла ссора, старший приятель толкнул мальчика, отчего тот поскользнулся и упал в воду", - говорится в сообщении. Подросток же ушел с места происшествия.

Для того чтобы установить с кем ушел ребенок, следователи опросили более 20 свидетелей и очевидцев, исследовали около 80 гигабайт информации с уличных камер видеонаблюдения. Ранее ведомство по факту гибели ребенка возбудило уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").