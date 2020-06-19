Красноярский губернатор предложил привлечь народы Севера к оценке ущерба от ЧП в Норильске

НОРИЛЬСК, 19 июня. /ТАСС/. Представителей коренных малочисленных народов Севера необходимо привлечь для оценки ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске и выработки механизмов его компенсации. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании у президента России Владимира Путина, прошедшем в пятницу в режиме видеоконференции.
"Считаю необходимым привлечь к этой работе представителей коренных малочисленных народов Севера. Коль скоро многие из них в личных беседах, встречах выражают обоснованное беспокойство, что эта авария может повлиять на традиционные формы хозяйствования, их жизни на этой земле", - сказал Усс.
Как сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам КМНС и защите прав граждан Таймырского Долгано-Ненецкого совета депутатов Сергей Сизоненко, уже предложено создать списки хозяйств представителей КМНС, пострадавших в результаты разлива топлива.
Ранее компания "Норникель" сообщила о готовности компенсировать ущерб, нанесенный окружающей среде, а также принять программу по поддержке общин КМНС. По словам президента компании Владимира Потанина, в частности, речь идет об увеличении популяции оленей и о проекте по выпуску мальков с целью поддержания популяции редких рыб.
На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.