Красноярский губернатор предложил привлечь народы Севера к оценке ущерба от ЧП в Норильске

НОРИЛЬСК, 19 июня. /ТАСС/. Представителей коренных малочисленных народов Севера необходимо привлечь для оценки ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске и выработки механизмов его компенсации. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс на совещании у президента России Владимира Путина, прошедшем в пятницу в режиме видеоконференции.

"Считаю необходимым привлечь к этой работе представителей коренных малочисленных народов Севера. Коль скоро многие из них в личных беседах, встречах выражают обоснованное беспокойство, что эта авария может повлиять на традиционные формы хозяйствования, их жизни на этой земле", - сказал Усс.