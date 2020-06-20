В сельском зоопарке под Омском воссоздадут природные условия для тигров

ОМСК, 20 июня. /ТАСС/. Единственный в России сельский зоопарк в поселке Большеречье Омской области приступил к самой масштабной за свою историю модернизации. Как рассказала ТАСС директор зоопарка Юлия Сырецкая, в зоопарке построят большие вольеры для рысей, краснокнижных амурских тигров и дальневосточных леопардов, в которых будет воссоздана их природная среда обитания.

"Мы создадим четыре вольера для амурских тигров, каждый площадью до 200 кв. метров, в которых будут воссозданы их природные условия обитания, тайга. Для этого мы выделили обширный участок с кедрачом и елями, там у животных будет бассейн для купания, домики из камня", - рассказала Сырецкая.

Также будут созданы три подобных вольера чуть меньшего размера для дальневосточных леопардов и один вольер - для рысей. Это позволит значительно улучшить условия обитания эти животных, которые сейчас находятся в более тесных клетках. К реализации проекта зоопарк приступит уже на следующей неделе. "Мы начнем подготовку проекта, заготовку материалов. Все эти животные сибирские и не такие теплолюбивые, поэтому им не нужны теплые помещения зимой", - отметила директор зоопарка. Новые вольеры планируется построить к концу лета.

По ее словам, строительство вольеров для хищников станут уже вторым этапом модернизации. На первом этапе, который зоопарк реализовал за период самоизоляции, были реконструированы клетки для мелких хищников и летние вольеры для обезьян, которые получили новое наполнение - домики и гамаки. "Все работы проводили наши работники, которые прекрасно знают животных, их привычки и потребности", - отметила Сырецкая. На третьем этапе внимание будет уделено теплолюбивым кошачьим хищникам. Благодаря переезду тигров, леопардов и рысей будут расширены до 200 кв. метров вольеры для львов и пум.

Заместитель министра культуры Омской области Анна Статва рассказала ТАСС, что модернизация зоопарка проводится за счет средств областного бюджета. "Ведь Большереченский зоопарк - это единственный в стране сельский зоопарк и одна из визитных карточек Омской области. Особенно он интересен в связке с историко-культурным музеем-заповедником "Старина Сибирская", который расположен поблизости. В Большеречье можно приехать и провести здесь весь день", - сказала Статва, отметив, что эти объекты входят в крупные туристические маршруты Омской области. По ее словам, в зоопарке проведут благоустройство территории - будут обустроены зоны отдыха для посетителей, обновлена входная группа.

Большереченский зоопарк располагается в Омской области, в живописной пойме речки Большая, неподалеку от места ее впадения в Иртыш. В нем содержатся более 200 видов и более 2 тыс. экземпляров животных со всего света, из них 63 вида занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.