С места разлива топлива под Норильском вывезено 32,6 тыс. тонн водотопливной смеси

ТАСС, 20 июня. Аварийные бригады за сутки вывезли с места разлива нефтепродуктов под Норильском 32,6 тыс. тонн водотопливной смеси и 112 тыс. тонн загрязненного грунта, говорится в сообщении оперштаба.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 297 кубометров, всего 32,6 тыс. кубометров. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 8,9 тонны загрязненного поверхностного грунта, всего 112 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Сорбентом обработано 13 км береговой линии и 66,2 тыс. кв. м в загрязненной территории.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы.

Ликвидацией последствий разлива занимаются более 700 человек, привлечено 303 единицы техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Ежедневно на реке Амбарной устанавливают дополнительные боновые заграждения, которые не позволяют распространяться топливу за их пределы по поверхности водоема.