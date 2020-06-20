В Омске зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в районе асфальтобетонного завода

ОМСК, 20 июня. /ТАСС/. Передвижная лаборатория центра экологического мониторинга Омска зафиксировала в Советском округе города превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола, сероводорода и взвешенных частиц. Превышение ПДК последних найдено в районе асфальтобетонного завода, где недавно обнаружили нарушения правил эксплуатации установок очистки газа, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды Омской области.

18 июня Росприроднадзор в ходе внеплановой проверки повторно выявил нарушения правил эксплуатации установок очистки газа на асфальтобетонном заводе в Омске, деятельность которого была приостановлена в прошлом году из-за нарушений природоохранного законодательства.

"В ночь на 20 июня был организован выезд передвижной эколаборатории в Советский округ города Омска. Отбор проб проходил в нескольких точках. Так, передвижная эколаборатория зафиксировала превышение предельно концентраций по этилбензолу (2,2 ПДК), сероводороду (1,2 ПДК). В зоне влияния асфальтобетонного завода на ул. Мира передвижная эколаборатория зафиксировала превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам (1,5 ПДК)", - сообщили в пресс-службе.

Результаты будут переданы в управление Росприроднадзора.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.