Технологию контроля за работой нянь на основе ИИ создали в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Технологию контроля за работой нянь с помощью искусственного интеллекта, способного анализировать и классифицировать издаваемые ребенком звуки, создали в Новосибирске, сообщил ТАСС основатель проекта и руководитель разработки Вячеслав Вышегородцев.

По его словам, сейчас на рынке существует множество компаний по подбору нянь для родителей. Однако, несмотря на серьезный отбор, полного контроля за их работой нет. Родители обеспокоены их качеством работы и заинтересованы в том, чтобы следить за здоровьем и безопасностью ребенка.

"Идея проекта родилась у нас, когда мой друг, также основатель проекта, Алексей Ирков, искал няню для своего ребенка и столкнулся с проблемой контроля няни. Наша система анализирует все звуки в доме и определяет отклонения в поведения ребенка: плач, смех. Она фиксирует все такие моменты в течение дня и в реальном времени оповещает родителей о том, что происходит с их ребенком. Уникальность технологии в нейросетевой модели, которая обрабатывает и анализирует звуки, позволяет определять звуковые события и классифицировать их", - сказал Вышегородцев.

Он отметил, что несмотря на то, что в квартире может быть множество источников звука, модель умеет их разделять и классифицировать. Это необходимо для определения состояния ребенка, отметил разработчик. В первую очередь, RocketMom.ai рассчитан на рынок США. Разработчики рассчитывают, что он появится на рынке в 2021 году.

Стоимость системы, по предварительным расчетам, будет составлять около $19 в месяц. В настоящее время ведется работа над технологией, прорабатывается возможность ее применения в различных сферах. Этот проект был поддержан Фондом содействия инновациям, получив грант в размере 2 млн рублей.