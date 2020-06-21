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Полиция проводит проверку по обращениям жителей после вечеринки в центре Омска

По данным ГУ МВД, вечеринка прошла на улице Ленина, где находятся летние веранды кафе

ТАСС, 21 июня. Сотрудники полиции проводят проверку по обращениям жителей Омска после шумной молодежной вечеринки, прошедшей ночью на улице Ленина в центре города. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Омской области.

"События были минувшей ночью, с субботы на воскресенье, по обращению омичей проводится проверка, будут приняты необходимые профилактические меры. В ходе проверки будет установлено, было ли нарушено законодательство", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД по региону добавили, что вечеринка прошла в центре города, на улице Ленина, где находятся летние веранды кафе. Количество ее участников предстоит определить.

В воскресенье в сети появились видео, снятые ночью на улице Ленина, на которых десятки молодых людей танцуют под громкую музыку без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Ранее ТАСС сообщал, что с 12 июня в Омской области рестораны и кафе открыли летние веранды и террасы, небольшие отели, гостиницы и базы отдыха с фондом до 20 номеров начали принимать местных жителей, которые получили возможность отправиться в туристические туры по Омской области. 22 июня начнут работу детские сады. При этом в конце минувшей недели власти Омской области приняли решение продлить до 27 июня ограничения по работе учреждений культуры и спорта.

Теги
РоссияОмская областьПандемия коронавируса нового типа
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