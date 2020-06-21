Полиция проводит проверку по обращениям жителей после вечеринки в центре Омска

ТАСС, 21 июня. Сотрудники полиции проводят проверку по обращениям жителей Омска после шумной молодежной вечеринки, прошедшей ночью на улице Ленина в центре города. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Омской области.

"События были минувшей ночью, с субботы на воскресенье, по обращению омичей проводится проверка, будут приняты необходимые профилактические меры. В ходе проверки будет установлено, было ли нарушено законодательство", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД по региону добавили, что вечеринка прошла в центре города, на улице Ленина, где находятся летние веранды кафе. Количество ее участников предстоит определить.

В воскресенье в сети появились видео, снятые ночью на улице Ленина, на которых десятки молодых людей танцуют под громкую музыку без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Ранее ТАСС сообщал, что с 12 июня в Омской области рестораны и кафе открыли летние веранды и террасы, небольшие отели, гостиницы и базы отдыха с фондом до 20 номеров начали принимать местных жителей, которые получили возможность отправиться в туристические туры по Омской области. 22 июня начнут работу детские сады. При этом в конце минувшей недели власти Омской области приняли решение продлить до 27 июня ограничения по работе учреждений культуры и спорта.