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Пандемия коронавируса нового типа

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

Жители региона должны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим в общественном транспорте, местах общего пользования и на работе

ТАСС, 21 июня. Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее режим самоизоляции в Иркутской области, введенный в конце марта из-за пандемии, продлили до 14 июня, а затем до 21 июня.

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"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 28 июня, - говорится в сообщении.

Региональные власти рекомендуют оставаться дома гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. При выходе из дома жители обязаны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим в общественном транспорте, местах общего пользования, на работе.

По данным оперативного штаба на утро 21 июня, в регионе зарегистрировано 5 622 случая заражения коронавирусом, 2 тыс. человек выздоровели. Иркутская область является вторым в Сибирском федеральном округе регионом по числу подтвержденных случаев после Красноярского края.

Теги
РоссияИркутская областьПандемия коронавируса нового типа
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