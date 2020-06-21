В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

Ранее режим самоизоляции в Иркутской области, введенный в конце марта из-за пандемии, продлили до 14 июня, а затем до 21 июня.

ТАСС, 21 июня. Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 28 июня, - говорится в сообщении.

Региональные власти рекомендуют оставаться дома гражданам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. При выходе из дома жители обязаны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим в общественном транспорте, местах общего пользования, на работе.

По данным оперативного штаба на утро 21 июня, в регионе зарегистрировано 5 622 случая заражения коронавирусом, 2 тыс. человек выздоровели. Иркутская область является вторым в Сибирском федеральном округе регионом по числу подтвержденных случаев после Красноярского края.