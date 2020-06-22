Документы для участия в выборах губернатора Иркутской области подали шесть человек

ИРКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Партии "Справедливая Россия", "Гражданская платформа" и ЛДПР выдвинули своих кандидатов на пост губернатора Иркутской области. Число претендентов достигло шести, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областной избирательной комиссии.

"Документы для участия в выборах подали Лариса Егорова ("Справедливая Россия"), Григорий Вакуленко ("Гражданская платформа"), Андрей Духовников (ЛДПР). Кандидатов на данный момент шестеро", - сказал собеседник агентства.

Егорова является вице-спикером Законодательного собрания Иркутской области и лидером регионального отделения "Справедливой России", Духовников - координатором регионального отделения ЛДПР, Вакуленко - депутатом городской думы Иркутска.

Ранее в избирательную комиссию поступили документы от временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и мэра Бодайбо Евгения Юмашева, которые заявили о намерении участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Своего кандидата также выдвинула партия "Родина", им стал лидер регионального отделения Максим Евдокимов.

Законодательное собрание Иркутской области на сессии 10 июня назначило на единый день голосования - 13 сентября 2020 года - досрочные выборы губернатора в связи с тем, что в декабре 2019 года с поста главы региона ушел в отставку коммунист Сергей Левченко. 11 июня врио губернатора Игорь Кобзев первым подал документы в избирком региона для участия в выборах. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил ТАСС, что партия поддержит кандидатуру Кобзева.

Левченко, который был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2015 года, 12 декабря 2019 года подал в отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.