С места аварии под Норильском вывезли более 128 тыс. тонн грязного грунта

НОРИЛЬСК, 22 июня. /ТАСС/. Спасатели за сутки вывезли почти 7,5 тыс. тонн грунта, загрязненного при разливе ГСМ под Норильском, всего в места складирования помещено уже более 128 тыс. тонн. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 25 кубометров, всего 32 830 кубометров <...>. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 7 493 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего 128 669 т", - сообщили в оперштабе.