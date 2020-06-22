Первые авиарейсы из Иркутска в Тюмень и Томск открываются 5 июля

ТАСС, 22 июня. Авиакомпания "ИрАэро" начинает первые прямые регулярные рейсы из Иркутска в Томск и Тюмень с 5 июля. Рейсы субсидируются правительством РФ, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе авиакомпании.

"С 5 июля 2020 года авиакомпания "ИрАэро" приступает к выполнению полетов по маршруту Иркутск - Томск - Тюмень <...> Рейс субсидируемый, купить билет по льготной цене могут все желающие", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, это новый рейс. По данным сайта аэропорта Иркутска, это единственный прямой рейс из Иркутска в Томск и Тюмень. По этому маршруту каждое воскресенье до конца октября 2020 года будут летать самолеты "Суперджет-100" вместимостью до 100 человек.

Рейс Иркутск - Томск - Тюмень субсидируется согласно постановлению правительства РФ "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной маршрутной сети РФ". Максимальная стоимость авиабилета по маршруту Иркутск - Тюмень составляет 9 050 рублей в одну сторону, по маршруту Иркутск - Томск - 5,4 тыс. рублей, уточняется на сайте перевозчика.

Каждый самолет проходит специальную обработку, всех пассажиров авиакомпания обеспечивает масками и перчатками согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Росавиации.