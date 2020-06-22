Новосибирская область примет участие в оценке популяционного иммунитета к коронавирусу

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Новосибирская область примет участие в исследовании популяционного иммунитета к коронавирусу, которое проводит Роспотребнадзор, сообщил в ходе оперативного совещания в областной администрации руководитель регионального управления ведомства Александр Щербатов.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу пройдет в июне в 22 регионах России

"Новосибирская область активно включается в проект Роспотребнадзора по оценке популяционного иммунитета. Это будет проходить в июне месяце, это будет не менее 2,6 тыс. сывороток крови, семь возрастных групп. Это позволяет оценить выявление особенностей прохождения эпидпроцесса как в целом в РФ, так и в Новосибирской области, а также позволяет спланировать проведение специфической и неспецифической профилактики", - сказал Щербатов.

По его словам, эксперимент будет иметь заявительный характер. В ближайшие дни на всех информационных ресурсах будут размещены анкеты, заполнив которые, гражданин может принять участие в эксперименте. Выборка же будет осуществляться по возрастным группам, случайным методом подбора.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,7 млн человек, свыше 460 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 584 680 случаев заражения, выздоровели 339 711 человек, умерли 8 111. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.