Пересадочный пункт на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе откроют к концу 2020 года

КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Частный инвестор к новому горнолыжному сезону построит новый транспортно-пересадочный узел на популярном горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. Реализация инвестпроекта позволит создать удобную сервисную зону для туристов и решит вопрос с нехваткой парковочных мест, сообщил в понедельник ТАСС заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

"Транспортно-пересадочный узел увяжет в единую систему все автобусы, шаттлы, подбрасывающую канатную дорогу в Шерегеше, что позволит организовать максимально удобную логистику. Для личного транспорта гостей будет оборудована парковка на 1,5 тыс. мест. Также будет построено здание сервиса с пунктом проката, раздевалками, камерами хранения, залом ожидания, детскими игровыми зонами. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года - к новому горнолыжному сезону", - сказал Венгер.

ТПУ должен решить проблему пробок, которые возникают в пиковые часы между гостиничным комплексом и поселком Шерегеш. Затрудняется проезд машин скорой помощи и других экстренных служб, в том числе из-за того, что автомобилисты, которым не хватает мест на парковках, бросают свой транспорт вдоль дорог.

"Парковочных мест там [в Шерегеше] уже давно недостаточно, а в сложных метеоусловиях это создает транспортные заторы и аварийные ситуации. Реализация данного проекта позволит снизить транспортную нагрузку на курорте. У приезжающих туристов появится возможность оставить автомобиль на большой удобной парковке, переодеться и оставить вещи в сервисном центре, а затем сразу подняться на комфортном гондольном подъемнике на гору и начать катание", - пояснили ТАСС в Министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса.

На реализацию проекта будет направлено 113,3 млн рублей частных инвестиций. Ожидается, что вложения окупятся за 4,7 лет. Уже в текущем году здесь будет создано 50 новых рабочих мест. На базе транспортного узла будет создано собственное коммунальное хозяйство со спецтехникой для уборки и вывоза снега на территории всего горнолыжного туристического комплекса Шерегеш.

Шерегеш расположен на юге Кемеровской области и является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. За горнолыжный сезон его посещают около 1 млн человек. На территории курорта расположено 69 гостиниц, 25 горнолыжных трасс общей протяженностью около 45 километров и 16 подъемников. Власти Кузбасса рассчитывают, что к 2025 году поток туристов в Горную Шорию увеличится до 2,2 млн человек в год.