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Военные экологи приступили к очистке арктической зоны полуострова Ямал

Всего планируется убрать 676 т мусора на территории в 4 га

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Экологическая экспедиция Центрального военного округа приступила к очистке арктической зоны Ямала, за первые сутки собрано около 60 т мусора на мысе Марре-Сале в западной части полуострова. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в понедельник.

"За первый день работ военнослужащие эковзвода собрали около 60 т экологического мусора, основу которого составляет металл, который был доставлен в места складирования. Кроме того, на мысе Марре-Сале развернут полевой автономный лагерь, в который входят места проживания, пункт питания, а также полевой хлебозавод", - говорится в сообщении.

Силами военных планируется убрать 676 т мусора на территории в 4 га. Для проведения работ задействованы 32 человека личного состава и 23 единицы техники. Металлолом будет разрезан и доставлен в места временного хранения.

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РоссияАрктика сегодняЯмало-Ненецкий автономный округ
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