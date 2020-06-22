В Красноярске после срабатывания датчика неисправности совершил посадку самолет ATR-42

КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Самолет ATR-42 авиакомпании "НордСтар" совершил посадку в Красноярске после срабатывания датчика неисправности. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Самолет АТR-42 следовал рейсом Северо-Енисейск - Красноярск. Сработал датчик невыпуска шасси. Экипаж доложил об этом и совершил посадку. Она прошла благополучно", - сказал собеседник агентства.

На борту самолета находились 26 пассажиров. С воздушным судном работают авиатехники. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.