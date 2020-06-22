На Алтае у 15 сотрудников Бийского Олеумного завода обнаружили коронавирус

БАРНАУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Положительный результат теста на коронавирус получили 15 сотрудников Бийского Олеумного завода, где производят взрывчатку, в наукограде Алтайского края. Об этом в понедельник журналистам сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

"Ситуация [на Бийском Олеумном заводе] зарегистрирована, увеличение числа инфицированных в Бийске обусловлено тем, что выявлены инфицированные на заводе. Специалисты территориального отдела отрабатывают эту ситуацию. <...> Количество заболевших - 15 человек", - сказала Калинина.

Она пояснила, что тактика лечения определяется в зависимости от тяжести заболевания - часть сотрудников завода в стационаре, часть проходят лечение амбулаторно. На предприятии продолжают вести работу сотрудники Роспотребнадзора.

Федеральное казенное предприятие "Бийский олеумный завод" выпускает взрывчатые вещества, а также серную кислоту, растворители и другие химические продукты. Завод основан в 1950 году как производство порохов.

В Алтайском крае, по данным оперштаба региона, за прошедшие сутки выявили 73 инфицированных коронавирусом. Всего в крае заразился 3 371 человек, выписаны 2 257 пациентов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,9 млн человек, около 468 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.