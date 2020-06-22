Мотострелки ЦВО приступили к двусторонним тактическим учениям в Кемеровской области

ТАСС, 22 июня. Двусторонние ротные тактические учения с мотострелковыми соединениями 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), в ходе которых будут отработаны навыки маневренной обороны, стартовали в Кемеровской области, сообщила в понедельник пресс-служба ЦВО.

"В ходе учений на полигоне Юргинский танкисты, мотострелки, разведчики и артиллеристы отработают ведение маневренной обороны, вопросы совершенствования практических навыков и методов ведения действий на полигонах в условиях незнакомой местности и резко меняющейся обстановки современного общевойскового боя с выполнением учебных стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что особое внимание на учениях будет уделено отработке вопросов взаимодействия между подразделениями, совершенствованию навыков командиров и штабов при отработке учебно-боевых задач.

В учениях задействовано более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.