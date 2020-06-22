В Алтайском крае начали строить развлекательный комплекс с казино за 3,6 млрд рублей

БАРНАУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Строительство многофункционального развлекательного комплекса с казино стоимостью 3,6 млрд рублей началось на площадке единственной в Сибири игорной зоны "Сибирская монета" в Алтайском крае. Об этом сообщается в понедельник на инвестиционном портале края.

"Сейчас ведется производство земляных работ - в игорной зоне приступили к реализации проекта многофункционального развлекательного комплекса с казино. По бизнес-плану инвестиции в проект составят 3,6 млрд рублей. Будет построен гостиничный комплекс на 150 номеров с рестораном, спортзалом, спа-салоном и другими объектами. Общая площадь составит более 10 тыс. кв. м, помимо казино, там будут бассейн, теннисный корт, мини-гольф, детские площадки", - говорится в сообщении.

Проектно-сметная документация находится на экспертизе, ввод в эксплуатацию слот-зала планируется уже в конце 2020 года. Ведутся переговоры с мировыми гостиничными брендами для организации строительства и управления четырехзвездочным отелем на территории комплекса. При открытии объекта планируется трудоустроить около 300 человек.

В январе 2020 года ТАСС сообщал со ссылкой на управление по развитию туризма и курортной деятельности края о том, что заключено соглашение с инвестором ООО "Золотая ласточка-8" по строительству многофункционального игорно-развлекательного комплекса со слот-залом, гостиничным комплексом, рестораном, казино и инфраструктурными объектами. Заявленный объем инвестиций - 3,6 млрд рублей. Пока в "Сибирской монете" действует только одно казино.

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм в горной и степной зонах. Ежегодно край посещают порядка 2 млн туристов, в 2019 году в регионе побывали 2,3 млн гостей. Игорная зона в Алтайском крае расположена на площади 2,3 тыс. га в живописных предгорьях - там законодательно разрешены организация и ведение игорного бизнеса.