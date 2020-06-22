Власти Томской области продлили действие ограничений в связи с коронавирусом до 10 июля

ТАСС, 22 июня. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действие режима повышенной готовности в регионе в связи с пандемией коронавируса до 10 июля. Кафе и рестораны, учреждения культуры и спорта по-прежнему будут оставаться закрытыми, сообщается на сайте администрации Томской области.

Режим самоизоляции в Томской области начал действовать с 31 марта, были закрыты все развлекательные учреждения, предприятия общественного питания. Граждане, прибывшие из-за границы, обязаны пройти двухнедельный карантин. С 27 апреля томские власти ограничили въезд и выезд из региона, а с 18 мая ввели обязательный масочный режим.

"Эпидемическая ситуация такова, что мы продляем действующий режим ограничений до 10 июля. <…> Мы успешно сберегаем жизнь и здоровье людей и по-прежнему находимся в двадцатке регионов страны с наименьшим показателем заболеваемости. Но пока угроза окончательно не миновала, мы не можем открыть кафе и рестораны, спортклубы и фитнес-центры, кинотеатры, музеи, библиотеки", - говорится в опубликованном тексте обращения Жвачкина.

Губернатор отдельно обратился к руководителям томских предприятий и призвал их не утаивать информацию о заболевших работниках, чтобы предотвратить появление очагов заражения на производствах.

Как сообщается в официальной группе оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Томской области в соцсети "ВКонтакте", на сегодня коэффициент распространения коронавируса в регионе выше, чем требуется для того, чтобы приступить к первому этапу отмены ограничений. В Томской области зафиксировано 1 785 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 60 пациентов вирус диагностирован за последние сутки.