В Республике Алтай задержали подозреваемого в поджоге часовни у озера "Ак-Кем"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге часовни у озера "Ак-Кем" в Республике Алтай. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Полицейские задержали подозреваемого в поджоге часовни архангела Михаила, расположенной недалеко от озера Ак-кем в Республике Алтай", - сообщила она, добавив, что он был задержан в одном из урочищ Усть-Коксинского района.

По словам Волк, подозреваемым в поджоге оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Местные жители видели его недалеко от места происшествия за несколько дней до пожара. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога"). "В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения", - отметила представитель МВД.

14 июня у подножия горы Белуха пожар уничтожил часовню в честь архангела Михаила, бывшую самой высокогорной культовой православной постройкой в России. Часовня была возведена в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах на средства спасателей и пожертвования добровольных спонсоров, в том числе родственников тех, кто погиб на Белухе.

В новость были внесены изменения (15:49 мск) — добавлены подробности.