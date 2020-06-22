Угольщики в Кузбассе не смогли оспорить создание охраняемой территории на месте разреза

КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Кемеровский областной суд отклонил иск шахты "Лапичевская", которая с 2021 года планировала начать открытую угледобычу вблизи Кемерова и пыталась оспорить в судебном порядке решение городских властей о создании на месте будущего разреза охраняемой природной территории. Суд счел основания для создания природного комплекса законными, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2018 году, когда стало известно о планах по строительству угольного предприятия вблизи жилого района Лесная поляна в Кемерове, это вызвало широкий общественный резонанс. Депутаты Кемеровского горсовета приняли решение о создании на земельных участках в границах лицензии шахты "Лапичевская" особо охраняемой территории местного значения "Природный комплекс "Петровский", что влечет за собой невозможность отработки запасов угля открытым способом. Угольщики попытались оспорить решение парламентариев в суде.

"Кемеровским областным судом отказано в удовлетворении административных исковых требований ООО "Шахта Лапичевская" о признании недействующим решения Совета народных депутатов Кемеровского муниципального района "О создании особо охраняемой природной территории местного значения "Природный комплекс "Петровско-Андреевский" от 27 сентября 2018 года № 353. <…> В ходе судебного рассмотрения установлено, что <…> основания для создания особо охраняемых природных территорий местного значения имелись", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что на территории в границах лицензии, где планировалось строительство угольного разреза, было проведено комплексное экологическое обследование. Там обнаружены редкие виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Кемеровской области и Красную книгу РФ. Создание природного комплекса "Петровский" с особым статусом позволит сохранить природу.

Лицензия на добычу угля на участке Шахта Лапичевская - 2 Кемеровского каменноугольного месторождения была выдана предприятию в 2010 году сроком до 2035 года. Шахта "Лапичевская" планировала начать добычу угля в 2021 году на месте закрытого в 1990-е годы одноименного предприятия. Участок с прогнозными запасами угля около 120 млн тонн располагается всего в пяти километрах от города-спутника Лесная Поляна с населением около 19 тыс. человек, который имеет статус жилого района города Кемерово.

В конце 2019 года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявлял, что Роснедрами лицензия на участок была отозвана, отметив, что "угольная отрасль не должна развиваться во вред природе и людям". Однако компания оспорила это решение в суде первой инстанции. По решению суда соответствующий приказ Федерального агентства по недропользованию о досрочном прекращении права пользования недрами по лицензии признал незаконным.