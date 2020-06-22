В Омске задержали мужчину, похитившего из сельского храма мощи святых и церковную утварь

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Оконешниковского района Омской области, который подозревается в похищении капсул с мощами святых и церковной утвари из сельского храма Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию с заявлением о краже обратилась староста храма Покрова Пресвятой Богородицы. В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что ночью неизвестный вилами разбил окно и забрался в помещение, откуда похитил мощи святителей Феодосия архиепископа Черниговского и Иоанна митрополита Тобольского, а также предметы, которые священники используют во время совершения литургии. После этого злоумышленник скрылся.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к совершению этого противоправного деяния может быть причастен местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Оперативники получили информацию, что подозреваемый утром на рейсовом автобусе уехал в соседний район, а затем - в Омск. По ориентировке в областном центре фигуранта задержал экипаж патрульно-постовой службы", - сказала представитель МВД.

Волк добавила, что часть похищенного, в том числе капсулы с мощами святых, полицейские обнаружили в заброшенном доме. Церковная утварь была спрятана в колодце, извлечь ее удалось после того, как была откачана вода.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Подозреваемый арестован. Найденное имущество возвращено в храм.