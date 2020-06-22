В Алтайском крае начал работу Центр ядерной медицины

БАРНАУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Уникальный для Алтайского края Центр ядерной медицины (центр позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ-центр) в Барнауле начал работу с понедельника - в медучреждении прошло техническое открытие. Об этом ТАСС в среду сообщила генеральный директор ООО "ЛДЦ МИБС-Барнаул" Ирина Кригер.

Ранее сообщалось, что ПЭТ-центр начали строить в регионе в 2017 году, открытие было запланировано на 2018 год, но его перенесли из-за необходимости подготовки сложной документации - на сегодня и медицинская лицензия, и разрешение "Росатома" были получены. Центр предполагает работу в рамках государственно-частного партнерства, регион предоставляет земельный участок с коммуникациями и будет оплачивать лечение пациентов за счет ОМС. Центр построен Медицинским институтом им. Березина Сергея (МИБС). По данным пресс-службы правительства Алтайского края, внебюджетные инвестиции в проект составили более 600 млн рублей.

"С сегодняшнего дня мы приступили к работе, технически мы открылись. <…> Пока у нас нехватка сотрудников - у меня работает 20 человек, а должно быть около 50. Такая нехватка произошла из-за распространения коронавирусной инфекции, половина сотрудников пошла работать в ковидный госпиталь. [Ждем возвращения] и набираем новых", - пояснила Кригер.

Она отметила, что одна из проблем на сегодня в том, что Минздрав края до сих пор не дал объемы и стоимость услуг для пациентов, которых будут принимать по ОМС. Платных пациентов в центре уже готовы принимать.

Площадь объекта - 4,5 тыс. кв. м, в центре есть диагностическое отделение, оснащенное позитронно- и мультиспиральным компьютерным томографом (МСКТ). Обследование смогут проходить до 4 тыс. человек в год.

Позитронно-эмиссионная томография - новое направление ядерной медицины, которое позволяет более точно и своевременно выявлять онкологические заболевания, ставить правильные диагнозы, определять стратегию лечения. Такая методика поможет определять эффективность лечения и при необходимости давать рекомендации медикам по корректировке процедур.