НГУ планирует увеличить число студентов в два раза за счет магистерских программ

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ), один из ведущих вузов России, планирует до 2025 года увеличить количество обучающихся с 8,2 до 15 тыс. студентов за счет магистерских программ в области науки и технологий. Также вуз планирует сохранить долю обучающихся иностранцев на уровне 20%, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Новосибирский государственный университет создан в 1959 году в новосибирском Академгородке. Входит в рейтинг лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии 2019 года по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Университет осуществляет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учатся более 8 тысяч студентов.

"В первую очередь увеличение численности студентов, планируется на уровне магистратуры STEM-направлений (STEM = science, technology, engineering, mathematics), который уже расширяется за счет новых программ, созданных в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Используя конкурентные преимущества НГУ, а именно интеграцию образования, науки и высокотехнологического бизнеса, основное внимание уделяется на привлечение талантливых, мотивированных иностранных студентов, желающих обучаться в магистратуре и аспирантуре НГУ", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что до 2025 года Новосибирский госуниверситет планирует сохранить долю иностранных студентов на уровне 20%. Сейчас в НГУ обучается 1800 иностранцев, что составляют 22% от общего числа студентов. Наибольшее количество студентов прибыло из Китая (около 800 человек) и Казахстана (240), а также Ирана (80) и Ирака (60), Узбекистана, Таджикистана, Франции, Индии, Киргизии, Сирии.

В вузе рассказали, что обучения иностранных граждан в НГУ открыто русскоязычное и англоязычное подготовительное отделение. Кроме этого, руководство университета прорабатывает разные форматы взаимодействия с зарубежными партнерами - от создания профильных классов в зарубежных школах, до совместных институтов в вузах-партнерах.

Ранее ректор НГУ Михаил Федорук сообщал, что руководство вуза до 2025 года планирует построить новый корпус студенческого кампуса на 2 тыс. мест. Реализацией проекта стоимостью около 2 млрд. рублей на условиях ГЧП займется АО "Газпром-банк".