В атмосфере Омска зафиксировали десятикратное превышение нормы ядовитого хлороводорода

ОМСК, 22 июня. /ТАСС/. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) зафиксировало в атмосфере Омска десятикратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) ядовитого газа хлорида водорода. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба организации.

В Омске регулярно фиксируют превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. К 2024 году город обязан по майскому указу снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"19 июня 2020 года содержание хлорида водорода составило 10,0 ПДК (соответствует уровню высокого загрязнения) в Октябрьском административном округе", - говорится в сообщении.

Ранее выбросы этого вещества фиксировали три раза в декабре 2019 года и по одному разу - в январе и марте 2020 года. Как рассказали ТАСС в пресс-службе омского Минприроды, полученные данные о загрязнении атмосферы УГМС передало в надзорные органы и региональным властям.

Хлорид водорода, или хлороводород - бесцветный ядовитый газ, который при растворении в воде образует соляную кислоту. Газ в небольших концентрациях вызывает кашель, удушение и воспаление верхних дыхательных путей, при сильном отравлении - отек легких, нарушение работы кровеносной системы и даже летальный исход.