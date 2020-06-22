Кафе и рестораны в Кузбассе смогут полноценно принимать посетителей с 25 июня

КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое с 25 июня снимает ограничения по приему посетителей в кафе и ресторанах - пока они возобновили работу только на летних верандах. Теперь обслуживать гостей можно будет и во внутренних залах при условии неполной заполняемости, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале главы региона.

"Возобновить с 25.06.2020 деятельность ресторанов, кафе, столовых и иных организаций общественного питания, кроме расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах. Количество посетителей не более 50% от общего количества посадочных мест; исключить проведение массовых мероприятий (банкетов, дискотек, иных торжеств); обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп в производственных помещениях и обеденных залах", - говорится в тексте распоряжения.

Уточняется, что кафе и ресторанам запрещена подача блюд в формате "шведского стола", также им будет необходимо обеспечить гостей одноразовым меню, персонал должен носить защитные перчатки и маски, в помещениях каждые два часа следует проводить влажную уборку. Столы для посетителей должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 м.

Кроме предприятий общественного питания, число посетителей могут увеличить тренажерные залы и фитнес-центры, возобновляются групповые занятия спортом. Также разрешается использовать детские игровые площадки на улицах.

С 12 мая в Кузбассе власти начали отмену ранее введенных ограничений в связи с коронавирусом. Уже работают парки, стадионы, летние веранды кафе и ресторанов, возобновлена плановая госпитализация пациентов в медучреждения. Открыты торгово-развлекательные центры, спортивные залы, парки аттракционов. Жители региона могут отдохнуть в гостиницах и на туристических базах, в том числе на популярном курорте Шерегеш. Туристов из других регионов в Кузбассе пока не принимают.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Кузбассе на сегодня сохраняется самых низкий в Сибири индекс по заболеваемости населения в расчете на 100 тыс. человек. В стране по этому показателю Кузбасс уступает только Крыму. Как сообщает региональный оперативный штаб, на 22 июня в Кемеровской области зарегистрировано 1 396 случаев заражения, в том числе 44 за минувшие сутки, 514 человек выздоровели, восемь умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.