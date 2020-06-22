Вывозной рейс с российскими туристами прилетел из Таджикистана в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший в понедельник с российскими туристами из Душанбе, совершил промежуточную посадку в новосибирском международном аэропорту Толмачево, свидетельствую данные портала Flightradar .

Самолет вылетел из международного аэропорта Душанбе в 17:04 местного времени (15:04 мск). Всего на рейс зарегистрировалось 218 пассажиров, 115 летят до Новосибирска (101 взрослый и восемь детей). Далее борт направит оставшихся пассажиров в Екатеринбург.

Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов с 20 июня по 1 июля. Всего, по данным министерства, запланировано 32 рейса. На 22 июня запланировано пять рейсов, среди них Пхукет - Новосибирск - Москва - Санкт-Петербург, а также Бангкок - Новосибирск - Москва - Петербург.

Из-за пандемии Россия с 27 марта закрыла международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.