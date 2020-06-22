Летние кафе в регионах Сибири отмечают повышенный спрос после возобновления работы

ТАСС, 22 июня. Летние кафе и открытые веранды ресторанов возобновили работу в четырех из 10 регионов Сибири после закрытия в конце марта, связанного с распространением коронавируса. Рестораторам приходится сокращать число мест для посетителей, рассаживать за разные столики даже членов семьи и сокращать меню, чтобы печатать его одноразовые экземпляры на одной странице, однако спрос на услуги общепита фиксируют небывалый, рассказали ТАСС участники рынка.

Летние веранды и кафе несколько дней назад возобновили работу в Хакасии, Омской и Кемеровской областях и Республике Алтай. Власти остальных регионов Сибири считают, что эпидемиологическая обстановка пока не позволяет возобновить работу кафе и ресторанов. Ограничения, введенные в этих субъектах, действуют до конца июня - начала июля, и решения об их продлении пока не было.

Высокий спрос

Предприниматели из сферы общепита, работающие в сибирских городах, отмечают, что в первые дни после открытия места во многих кафе и ресторанах бронируются целиком вне зависимости от дня недели. "В первые дни открытия кафе очень много было забронировано мест предварительно. Все соскучились, и на самом деле заполняемость была хорошая. Такая тенденция сохраняется, вечер у нас "расписан", - рассказала ТАСС президент Ассоциации омских кулинаров Светлана Галкина.

Некоторым из-за повышенного спроса, напротив, пришлось вовсе временно отказаться от системы бронирования столиков. "Народ идет и идет, поэтому мы сейчас даже приостановили систему бронирования. Мы не можем себе позволить, чтобы у нас столики простаивали 2-3 часа (в ожидании гостей)", - рассказала ТАСС исполнительный директор хакасского регионального отделения "Деловой России", руководитель отеля "Абакан", в составе которого работает ресторан с летней верандой Mama Roma, Мария Жабарова.

В Хакасии правила работы летних кафе предполагают и ограничение числа людей за одним столиком - находиться за ним могут только два человека. "Рассаживаем даже семьи, если приходит более двух человек", - сказала Жабарова.

В Республике Алтай свои кафе качали открывать турбазы, которые пока не могут принимать гостей. Заведения рассчитаны на туристов, поэтому сейчас работать в полную силу не могут. Как рассказал ТАСС представитель туристической базы "Царская охота", стоящей на Чуйском тракте - главной транспортной артерии региона, по которой туристы едут в регион, сегодняшняя ситуация существенно отличается от обычной для разгара сезона, но из-за снижения числа мест в кафе все равно временами даже возникают очереди.

"Нет турпотока как такового, как в обычные годы. Пришлось убрать половину столиков из-за необходимых 1,5 м социальной дистанции - например, в выходные люди даже ждали, когда столик освободится", - рассказал собеседник агентства, подчеркнув, что несмотря на снижение посадочных мест, в кафе занят весь персонал.

Особые условия

Летние кафе работают с соблюдением жестких санитарных требований. В их числе - наличие отдельного входа, меньшее количество столиков из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию, работа персонала в масках и перчатках. В ряде регионов кафе и рестораны предлагают сокращенное одноразовое меню - где все позиции умещаются на одном листе бумаги.

Посетители с пониманием относятся ко всем нововведениям, но главной проблемой считают именно нехватку мест.

Так, в Кемерове летние веранды открыли практически все кафе и рестораны, где площади позволяют оборудовать площадки на открытом воздухе. Но мест на них значительно меньше, чем желающих провести время.

"Небольшой компанией хотели отметить день рождения в выходные, в конце рабочей недели начали обзванивать рестораны - мест не было практически нигде, все забронировано заранее. Столов немного, они стоят далеко друг от друга, так что, мест значительно меньше, чем, например, прошлым летом. Из плюсов - быстрое обслуживание. Так как теперь все должны пользоваться одноразовым меню, список блюд существенно сокращен, чтобы они могли уместиться на страницу", - рассказала ТАСС кемеровчанка Ксения Ионова.