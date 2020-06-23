С места аварии под Норильском вывезли более 133 тыс. тонн загрязненного грунта

НОРИЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Спасатели за сутки вывезли почти 5 тыс. тонн грунта, загрязненного при разливе нефтепродуктов под Норильском, всего в места аварии вывезено уже более 133 тыс. тонн грунта. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 66 кубометров, всего 32 896 кубометров <...>. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 961 т загрязненного поверхностного грунта, всего - 133 630 т", - сообщили в оперштабе.
За сутки сорбентом обработано 9,8 км береговой линии и 7,6 тыс. квадратных метров загрязненной территории.
Ликвидацией последствий ЧП занимаются 495 специалистов, привлечены 248 единиц техники.