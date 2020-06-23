С места аварии под Норильском вывезли более 133 тыс. тонн загрязненного грунта

НОРИЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Спасатели за сутки вывезли почти 5 тыс. тонн грунта, загрязненного при разливе нефтепродуктов под Норильском, всего в места аварии вывезено уже более 133 тыс. тонн грунта. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе.