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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

С места аварии под Норильском вывезли более 133 тыс. тонн загрязненного грунта

Специалисты за сутки обработали 9,8 км береговой линии

НОРИЛЬСК, 23 июня. /ТАСС/. Спасатели за сутки вывезли почти 5 тыс. тонн грунта, загрязненного при разливе нефтепродуктов под Норильском, всего в места аварии вывезено уже более 133 тыс. тонн грунта. Об этом во вторник сообщили журналистам в оперативном штабе.

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"За сутки собрано топливно-водяной смеси 66 кубометров, всего 32 896 кубометров <...>. В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 961 т загрязненного поверхностного грунта, всего - 133 630 т", - сообщили в оперштабе.

За сутки сорбентом обработано 9,8 км береговой линии и 7,6 тыс. квадратных метров загрязненной территории.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются 495 специалистов, привлечены 248 единиц техники.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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