Машина скорой помощи опрокинулась при столкновении с иномаркой в Кемерове

КЕМЕРОВО, 23 июня. /ТАСС/. Автомобиль скорой помощи столкнулся в ночь на вторник с легковой иномаркой на перекрестке в центре Кемерова. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, в результате ДТП машина с медиками и пациентом опрокинулась на бок, пострадали четыре человека.

"Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля Toyota Camrey, двигаясь по улице Весенней, нарушил требование дорожного знака "Уступите дорогу" и не предоставил преимущество автомобилю скорой медицинской помощи, двигавшемуся по улице Островского. В результате столкновения "Газель" скорой помощи опрокинулась. Травмы различной степени тяжести в аварии получили четыре человека", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса, пострадали водитель, два фельдшера и лицо, сопровождавшее пациента. Сам пациент серьезных травм в результате ДТП не получил.

"Оба фельдшера госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Водитель и сопровождавшая больного отправлены на амбулаторное лечение. Сам больной в данном ДТП не пострадал, он был госпитализирован в стационар по своему основному диагнозу", - сказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы в настоящий момент решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Водитель иномарки отправлен на медицинское освидетельствование. Обстоятельства ДТП устанавливаются.