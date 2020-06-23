В шести районах Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Специальные комиссии для оценки ущерба сельхозпредприятиям созданы в шести районах на юго-западе Новосибирской области, где введен режим ЧС из-за засухи. По результатам оценки ущерба, которые планируется подготовить до 10 июля, Минсельхоз совместно с профильным комитетом регионального парламента подготовит предложения по мерам поддержки сельхозорганизаций, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

В середине июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории районов на юго-западе региона, где зафиксирована засуха. Дефицит осадков, по его словам, может привести к срыву планов по заготовке кормовых культур.

"Специальные комиссии и рабочие группы созданы в каждом из шести пострадавших районов, они занимаются оценкой ущерба. По результатам оценки ущерба, министерством совместно с профильным комитетом Законодательного собрания Новосибирской области будут подготовлены предложения, каким образом поддержать сельхозорганизации", - сказали в пресс-службе.

По данным регионального Минсельхоза, в настоящее время режим ЧС введен в Купинском, Баганском, Карасукском, Сузунском, Кочковском и Чановском районах. На рассмотрении - возможность введения в Чистоозерном, Барабинском, Здвинском, Доволенском, Татарском и Усть-Таркском районах.

Результаты оценки ущерба планируется подготовить до 10 июля.

Ранее министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщал, что засуха наблюдается в десяти из 30 районов Новосибирской области. Наиболее трудная ситуация с увлажнением почвы сложилась в Карасукском районе, располагающемся в степной зоне, где аграрии не смогли выполнить план по севу яровых культур. Засуха затронула в первую очередь южные, степные районы области. В степной зоне, по его словам, прогнозируется снижение урожайности на 30%.