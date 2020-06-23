В Туве сняли карантин по коронавирусной инфекции

ТАСС, 23 июня. В Туве снят карантин, введенный с 8 июня на две недели из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник ТАСС сообщили в правительстве региона.

"Карантин, действовавший на территории республики, снят в связи с окончанием срока, на который он вводился. Но режим самоизоляции для граждан, установленный указом главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 номер 76а, продолжает действовать", - сказали в правительстве.

Собеседник агентства подчеркнул, что в указ о самоизоляции внесено исключение, позволяющее гражданам принять участие в общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ.

В конце мая режим самоизоляции в Туве был продлен до 30 июня. Также в республике продолжает действовать масочный режим. Решением мэрии Кызыла, с 23 июня и до особого распоряжения в тувинской столице приостановлено движение общественного транспорта.

По данным на 22 июня, в республике выявлено почти 3,6 тыс. случаев коронавируса, почти 1,7 тыс. человек выздоровели. В мае-июне в регионе с основным диагнозом "коронавирус" умерли восемь человек, еще 31 человек умер от других хронических заболеваний, отягощенных подтвержденным коронавирусом.